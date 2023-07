Hunter Biden ei tunnistanud end maksupettuses süüdi

USA presidendi Joe Bideni poeg Hunter Biden ei tunnistanud end maksu- ja relvasüüdistuses süüdi, kuna kohtunik teatas, et pole valmis alla kirjutama kokkuleppele, mille noorem Biden sõlmis prokuratuuriga.

Hunter Biden jõudis juunis prokuratuuriga kokkuleppele, mille kohaselt tunnistab end süüdi föderaalse tulumaksu maksmata jätmises. Ta tunnistas end süüdi ka tulirelva ebaseaduslikus omamises.

Süüdistuste kohaselt ei deklareerinud Biden aastatel 2017 ja 2018 õigeaegselt enam kui 1,5 miljoni dollari ulatuses tulu. Prokuratuuri teatel esitati Hunter Bidenile ka süüdistus tulirelva omamises isiku poolt, kes on ebaseadusliku aine kasutaja või sõltlane. Hunter Biden tarvitas varem järjepidevalt narkootikume.

Hunter Bideni advokaat ütles, et leping "lahendab" justiitsministeeriumi pikka aega kestnud kriminaaluurimise presidendi poja suhtes. Kokkuleppe pidi veel aga heaks kiitma föderaalkohtunik.

Kolmapäeval seadis kohtunik aga kokkuleppe kahtluse alla. Kohtunik Maryellen Noreika ütles, et vajab rohkem informatsiooni, enne kui otsustab, kas nõustub sellega, vahendas The Wall Street Journal.

Kohtuprotokollist selgub, et Hunter Biden ei tunnistanud end lõpuks maksupettuses ja ebaseaduslikus relva omamises süüdi. Tema advokaatidel ja prokuröridel on nüüd 30 päeva aega, et anda kohtunikule parem ülevaade, miks ta peaks lepingu allkirjastama.

Joe Biden ei osalenud oma poja kohtuistungil. Esileedi Jill Biden aga läks Prantsusmaale, et tähistada USA naasmist UNESCO-sse.

Hunter Bideni varajasem äritegevus tekitas juba 2020. aasta presidendikampaania ajal rohkelt küsimusi. Esindajatekoja vabariiklasest spiiker Kevin McCarthy väitis selle nädala alguses, et Hunter Bideni välismaiste äritehingute tõttu valmistuvad vabariiklased algatama Joe Bideni tagandamise menetlust, vahendas Financial Times.