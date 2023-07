81-aastase McConnelli tervis tekitab USA-s küsimusi

McConnell nõunik ütles, et senaatori tervis on korraks. Sellegipoolest tõi viimane juhtum taas päevakorda küsimuse, et kui kaua plaanib McConnell veel senatis vabariiklasi juhtida, vahendas The Wall Street Journal.

McConnell pole veel öelnud, keda ta sooviks näha enda mantlipärijana. Kolmapäeval aitas McConnellil kõnepuldist lahkuda arstiharidusega senaator John Barrasso.

"Tahtsin lihtsalt veenduda, et temaga on kõik korras. Temaga on kõik korras. Olen siiski mures, sest ta sai mitu kuud tagasi vigastada. Olen jätkuvalt mures," ütles Barrasso.

Barrasso tõi siiski välja, et McConnell teeb endiselt head tööd ning suutis lõpuks vastata kõikidele küsimustele, mida ajakirjanikud talle kolmapäeval esitasid.

USA-s teevad praegu ilma eakad veteranpoliitikud. President Joe Biden on praegu 80-aastane. Biden teatas, et kandideerib uuesti presidendiks. Donald Trump on praegu 77-aastane ja ka tema kandideerib taas presidendiks. Senati demokraatide liider Chuck Schumer on 72-aastane.