Habeck: elektri ja gaasi hinnalagesid tuleks Saksamaal pikendada kevadeni

Saksamaa majandusminister Robert Habeck tahab pikendada hinnalage riigis elektrile ja maagaasile. Habecki ettepaneku kohaselt kestaks hinnalagi 2024. aasta lihavõttepühadeni, mitte ei lõppeks selle aastanumbriga. Saksamaa roheliste sekka kuuluv poliitik ütles intervjuus Augsburger Allgemeinele, et hinnalagi aitab riigis hinnatõuse kontrolli all hoida, vahendas Tagesschau.

Kuna praegu on hinnatase Saksamaal madalam, siis on pigem tegemist ettevaatliku sammuga, selgitas majandusminister Habeck. Kui hinnad langevad ja on allpool 40 senti elektri puhul või 12 senti maagaasi puhul, siis hinnalagi ei rakendu.

Robert Habecki sõnul peetakse hinnalae jätkamise osas kõnelusi Euroopa Komisjoniga. Saksamaa plaanis kulutada eelmisel aastal energiakandjate hinnatõusu leevendamiseks 200 miljardit eurot, kuid hinnalaele kulus vaid 18 miljardit eurot.