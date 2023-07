Pärnu restoranid on senise suvehooajaga rahul

Suvega võib rahul olla, ütles Rannahotelli juhataja Oliver Paasik. Ja päris lõppenuks suve ju veel lugeda ei saa.

"Siiamaani on restoranil läinud täiesti rahuldavalt. Tõepoolest, on kasvanud kulud, aga külastajate arv on laias laastus jäänud ikkagi samaks. Suvest on väga selgelt tubli tükk ees. Pärnus on ütlus, et kui juuli on natukene vihmane, siis august tuleb väga-väga ilus," rääkis Paasik.

Hedonis restoranide Raimond ja Akord terrassil ollakse samuti täitsa mere ääres ja suvel ei soovigi üldiselt keegi restoranisaalis istuda. Ja kuigi ilm on vahepeal vingerpussi mänginud, jäädakse sealgi rahule. Aga pikk soojaperiood toob tihti nii palju külastajaid, et on päris raske toime tulla.

"Siis juba läheb keeruliseks. Ooteajad lähevad pikemaks, nagu linnas paljudes kohtades nii ka meil. Aga kui inimesed tahavad natuke ikkagi istuda ja üksteise seltskonda nautida, siis ei ole ka ooteaeg pikk," sõnas Raimondi ja Akordi peakokk Marko Lumera.

Restoran Rööm asub südalinnas. Uksed avati kevadel ja külastajate puuduse üle kurta ei saa.

"Kõik prognoosid oleme mitmekordselt ületanud ja ootame juba pingsalt sügist, kuna sügisel on meil tulemas erinevaid muudatusi majas. Teisel korrusel avame privaatsema ala koos eraldi peakoka nurgaga, kus on isegi võimalik peakoka õhtusööke teha," ütles Röömu peakokk Jürgen Lip.

Mum Cafe tegutseb uues asukohas samuti alles mõne kuu, aga kliendid on selle Pärnu suurima, 250 kohaga restorani üles leidnud. Muidugi ei jää see paik nii kergesti välismaalastele silma. Aga patt oleks kurta, ütles omanik Maarit Kõrgekivi.

"Me avasime aprilli lõpus. Mai oli väga-väga töökas, mida ei oleks uskunudki kindlasti. Ja edasi juba tuli suvi ja seda me loomulikult lootsime, et see tuleb hea. Ja tegelikult kurta ei saa," rääkis ta.