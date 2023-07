Juulist saab tõenäoliselt moodsa aja palavaim kuu planeedil Maa

Juulist võib saada moodsa aja kõige palavaim kuu, teatasid neljapäeval Maailma meteoroloogiline organisatsioon (WMO) ja Euroopa Liidu Copernicuse nime kandev kliimamuutuste teenistus. Teade tuli enne G20 riikide kliimaministrite kohtumist Indias, kirjutas Politico.

G20 grupi riikide energiaministrid ei suutnud eelmisel nädalal fossiilsete kütuste loobumise osas kokkuleppele jõuda. Samas ei tule analüütikute hinnangul läbimurret ka Indias Chennai linnas toimuval kohtumisel.

Maailma meteoroloogilise organisatsiooni teate kohaselt näitasid Copernicuse andmed, et juulikuu kolm esimest nädalat olid seni mõõdetust kõige soojemad ning juulist saab tõenäoliselt kõige soojem kuu. Juuli esimese 23 päeva keskmine temperatuur oli 16,9 kraadi. Eelmine tipptase oli 2019. aasta juulis, mil keskmine temperatuur oli 16,63 kraadi.

