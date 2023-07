Reede on sajune

Lähemad paar päeva on Eestis sajused.

Reede öösel on vahelduv pilvisus. Kohati sajab hoovihma ning paiguti võib tekkida udu. Tuul puhub läänekaarest, saartel lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele, rannikul on veel mõni kraad soojem.

Hommikul läheb taevas mõnel pool selgemaks, kuid kohati sajab endiselt hoovihma. Tuul on läänekaarest, saartel jätkuvalt lõunakaarest 2 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäit ulatub maksimaalselt 15 kraadi ümber.

Päev ajab aga taas taeva pilvi täis, mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla ka äikest. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul taevas taas selgineb, kuid kohati on ikka hoovivihma võimalus. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhk jääb 16 ja 19 kraadi vahele.

Sama ilmamuster on nii juuli viimastel päevadel kui ka augusti alguses. Iga päev on mitmel pool hoovihm ning võimalik on ka äike. Õhutemperatuur püsib öisel ajal vahemikus 8 kuni 17, päeval 18 kuni 25 kraadi. Juuli viimased päevad tulevad aga harjumuspärasest mõne kraadi võrra soojemad.