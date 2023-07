Tartu Ülikool ehitab kolmele instituudile uue õppe- ja teadushoone

Tartu Ülikool kuulutas uue õppe- ja teadushoone jaoks välja arhitektuurikonkursi. Uude hoonesse tulevaid õpperuume hakkavad kasutama kõigi kolme instituudi tudengid. Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et viimasel ajal on teadustöö tegemine niivõrd palju arenenud, et senised ruumid on jäänud lihtsalt liiga väikeseks.

"Mingil hetkel tuleb see kriitiline piir ette ja see teadmine, et kui me nüüd seda ruumi laiendada ei suuda, siis jäävad mingid teadusprojektid tegemata või tudengeid ei saa nii palju vastu võtta, nii et eks ta jõuab samm sammult sinna kriitilise piirini ja täna on see kriitiline piir sealmaal, et me peame alustama uue maja arenduse protsessiga," rääkis Pagel.

Tartu Ülikooli molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog lausus, et hoone planeerimiseks on nüüd viimane aeg. Ta lisas, et praegu on instituutidel ruumi nii vähe, et kui tahaks noori teadlasi tööle võtta, siis pole see lihtsalt võimalik.

"Ega jah, see on nii, et kindlasti on mõned noored talendid jäänud välismaale ja sellest on äärmiselt kahju. Nad on ikkagi meie poolt üles kasvatatud ja haritud ja kindlasti nad oleks tahtnud tulla, aga nüüd on nende pered ja järgnevad põlvkonnad juba võõrkeelsed ja unustavad Eestimaa. Et see on võib-olla kõige valusam, miks seda maja veel pole."

Loog arvab, et kui kolm instituuti on koos ühe katuse all, tuleb see kasuks kõigile.

"Meil on väga palju seda teadmist ühe katuse all, et me saame minna teise laborisse või koridori ja küsida, kuidas see meetod töötab ja kuidas ta sul töötas. Et anna mulle see protokoll, ma tahan ka seda proovida. Ja kuna need on nüüd ühe katuse all, siis kindlasti siit tuleb sünergia," rääkis Loog.

Ehkki täpselt ei saa veel öelda, palju ülikool hoone eest tasuma peab, ütleb Pagel, et maja maksab kindlasti mitukümmend miljonit eurot.

"See saab olema viimaste aastate ja tulevaste aastate kõige suurem projekt ülikooli jaoks."

Ta lisas, et ülikool peab kaaluma, kas peaks võtma maja ehitamiseks laenu või mitte.

Arhitektuurikonkursile oodatakse töid oktoobri keskpaigani.