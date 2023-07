Bigbanki puhaskasum kasvas esimesel poolaastal 17 miljoni euroni

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul olid panga kuue kuu finantstulemused vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intresside jätkuvale kasvule väga head.

Panga teise kvartali kasum langes mullu sama ajaga võrreldes neli protsenti 7,4 miljonile eurole.

Bigbanki laenuportfell suurenes kvartaliga kuus protsenti 1,5 miljardi euroni ning esimese poolaastaga 12 protsenti.

Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga üheksa protsenti 269 miljoni euroni, ärilaenude portfell seitse protsenti 550 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell kolm protsenti 693 miljoni euroni. 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas kogu brutolaenuportfell 390 miljoni euro võrra.

Ettevõtete panganduse poolel näitas esimesel poolaastal erakordselt kiiret kasvu auto- ja seadmeliisingu müük. Ärilaenude müük kasvas esimese kvartaliga võrreldes 83 protsendi võrra. "Kui veel aasta tagasi moodustasid ärilaenude müügist peamise osa elamispindade arendused, siis sellel aastal annavad tooni oma tarbeks ehitatavad tootmis- või laohooned ja pikaajalist tulu teenivad ärikinnisvara arendused," sõnas Länts.

Lisaks ärilaenude- ja liisingute müügiedule on näha positiivset trendi ka kodulaenude vallas. "Bigbanki pidevalt kasvav kodulaenude portfell näitab, et paljud kliendid on meid usaldanud oma kodu finantseerimisel, mis omakorda tõestab, et oleme suutnud neile enda konkurentidest paremaid laenutingimusi pakkuda," tõi Länts esile.

Teises kvartalis püsis panga laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli laenunõuetest üle 90 päeva viivituses 1,3 protsenti.

Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga seitse protsenti ja poolaastaga 17 protsenti 1,6 miljardi euroni. 2022. aasta esimese poolaastaga võrreldes kasvas panga hoiuseportfell kokku 37 protsenti. Tähtajaliste hoiuste portfell suurenes 2023. aasta esimeses poolaastas 18 protsenti 877 miljoni euroni, säästuhoiuseportfell kasvas 15 protsenti 721 miljoni euroni.