Analüütik: tarbimine peaks aasta teises pooles hoogustuma

Toidukaupluste käive vähenes aastaga neli protsenti ja mootorikütuste müük vähenes kaks protsenti.

Tööstuskaupade kauplustes vähenes müügitulu eelmise aasta juuniga võrreldes enamikul tegevusaladel, vaid apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes pisut kasvas. 21 protsendiga oli langus suurim kodumasinate ja elektroonika ja erinevate hobikaupade osas.

"Eks see on ka loomulik, et kui reaalne sissetulek on vähenenud, siis eelkõige ostetakse eluks vajalikke kaupu ja teenuseid," ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

"Meie prognoosi järgi peaks tarbimine hoogustuma aasta teisel poolel. Me näeme juba täna seda, et hinnatõus aeglustub ja nii palgad kui ka pensionid kasvavad hindadest kiiremini. See peaks tarbimist toetama. Ja ka oodatavad maksutõusud ilmselt nihutavad osa järgmise aasta tarbimisest sellesse aastasse," selgitas ta.