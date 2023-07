Prognoos: inflatsioon alanes Saksamaal juulis 6,2 protsendini

Saksamaal olid hinnad juulis keskmiselt 6,2 protsenti kõrgemad kui eelmise aasta juulis, kirjutas Tagesschau Saksa Föderaalse Statistikaameti andmetele ja prognoosile tuginedes. Veel juunis oli Saksa inflatsioon 6,4 protsenti, samas maikuus oli see 6,1 protsenti.

Kõige enam on Saksamaal tõusnud toidukaupade hinnad, mis tõusid juulis 11 protsenti võrrelduna sama ajaga eelmisel aastal. Samas veel juunis tõusid toidukaupade hinnad 13,7 protsenti.

Saksa keskpanga Deutche Bundesbanki president Joachim Nagel ütles Tagesschaule, et inflatsioon euroalas pole veel kontrolli all. Nageli sõnul püsib alusinflatsioon jäärapäiselt kõrge, mistõttu peab rahapoliitika olema järjepidev. Nageli sõnul otsustab Euroopa keskpank septembris uute andmete pealt, et kas edasine intressimäärade tõstmine on tarvilik.