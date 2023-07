Hiina takistab G20 kliimakõnelusi

Financial Times allikate sõnul takistab Hiina G20 grupi riikide kliimakõnelusi.

Hiina Rahvavabariik takistab G20 tippkohtumise raames peetavaid kliimakõnelusi. Hiina ei soovi kohtumisel rääkida kasvuhoonegaaside vähendamise sihtmärkidest, kirjutas Financial Times oma allikatele tuginedes. Pekingit toetab Saudi Araabia. Seetõttu on ohus võimalik lepe, millega oleks võetud sihiks fossiilsete kütuste kasutamine lõpetada.

Üks kõnelustel osalenud allikas kinnitas, et ta polnud kunagi varem selliseid lammutavaid taktikaid rahvusvahelisel kohtumisel näinud. Euroopa Liidu keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius kinnitas, et kõnelused pole kuskile jõudnud. G20 grupi riigid toodavad 20 peale kokku ligikaudu 80 protsenti üleilmsetest kasvuhoonegaasidest.

Kohalolijad kinnitasid The Financial Timesile, et Hiina hinnangul peaks G20 grupp olema eelkõige majandusfoorum, mitte koht kliimamuutuste poliitikaks. Peking ei toetanud ka ettepanekuid kehtestada tariifid süsinikintensiivsetele kaupadele.

Hiina on lisaks vastu eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 2030. aastaks pea poole võrra. Samuti ei nõustunud hiinlased ettepanekuga jätta 2025. aasta heitmete tipptaseme aastaks. Need eesmärgid olid mõeldud piirama üleilmset kliimasoojenemist 1,5 kraadini võrrelduna tööstusrevolutsioonile eelnenud ajaga. ÜRO valitsustevahelise kliimapaneeli andmeil on temperatuuritõus olnud siiani 1,1 kraadi.

Hiina toodab maailmas enim kasvuhoonegaase, kuigi Hiina arendab kiiresti siseriiklikult välja taastuvaid energiaallikaid. Praegu on Hiina heitmed elanikkonna kohta USA-st madalamad. Eraldiseisvalt G20 formaadist kohtus USA kliima eriesindaja John Kerry oma Hiina ametikaaslase Xie Xhenhuaga Pekingis eelmisel nädalal. Ühe kliimaeksperdi sõnul võib Hiina pidada otsekõnelusi Ameerika Ühendriikidega tähtsamaks kui G20 formaadis kokkulepet.