Ilm läheb soojemaks, aga hoovihmad jätkuvad

Nädalavahetusel on vihmahooge, õhk läheb soojemaks.

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Sajab hoovihma ning on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Laupäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ning võib olla äikest. Tuul puhub edelast ja läänest 2 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on Edela-Eestis taevas valdavalt selge, mujal vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma, selle tõenäosus on suurim Kirde-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 17 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval koonduvad pilved saarte kohale, sajab hoovihma ning on äikest. Samas mandril on taevas laialdaselt selge ning sadu karta pole. Sooja on oodata 21 kuni 25 kraadi.

Uue nädala alguses püsib Eesti kohal vähene ja vahelduv pilvisus. Sajab hoovihma ning võib tulla äikest. Kui esmaspäeval ja teisipäeval kerkivad temperatuurimaksimumid paiguti 24 kraadini, siis kolmapäeval lausa 27 kraadini.