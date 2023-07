Pühapäev on valdavalt päikeseline ja soe

Pühapäev on valdavalt selge taevaga ja toob kuni 25 kraadi sooja.

Pühapäeva öö on Eestis valdavalt selge või vähese pilvisusega. Vaid enne keskööd on Kirde-Eestis pilvisem ning Virumaal võib tulla kohati hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb valdavalt selge ja päikesepaisteline. Tuul puhub edelast ja lõunast 2 kuni 7, rannikul iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal on vähese pilvisusega kuiv ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ning Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 19 ja 25 kraadi vahele.

Õhtul tuleb muutliku pilvisusega ning Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Uus nädal algab pilves selgimistega ilmaga, mitmel pool sajab hoovihma ning tuleb ka äikest. Teisipäevast alates on pilvisus pigem vähene või vahelduv, kuid hoovihma sajab mitmel pool sellegipoolest. Teisipäeval ja kolmapäeval on ka äikest oodata. Päevane temperatuurikeskmine jääb kõigil päevil 22 kraadi juurde.