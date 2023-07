Juulis püsis Eestis temperatuur üsna ühtlasena

Kui Lõuna-Euroopas on praegu põletav kuumus, siis sellist ilma siin kartma ei pea. Juulis püsis temperatuur hoopis üpris ühtlasena.

"Juuli tuleb lõpuks kas tavapärasel keskmisel tasemel või veidi jahedam," sõnas sünoptik Taimi Paljak.

Eesti ilma mõjutavad põhiliselt tsüklonite vahetumised, mis toovad kaasa kas sooja või külma. Tartu Ülikooli kliimaprofessori sõnul on aga tekkinud ka muutused aastaaegades.

Sellegipoolest on ilmade vaheldumine siin tavapärane.

"Mis on juhtunud, mis on ka väga selge kliimamuutus, on see, et kevad natukene varasemaks, suved natukene varasemaks ehk siis aastaajad on natukene nihkunud. See, et sa lähed üks päev välja ja teine päev välja, et siis see ongi täiesti normaalne, et iga päev on erinev temperatuur. See ongi selline, meie laiuste kliima ongi selline," rääkis Tartu Ülikooli kliimateaduste professor Piia Post.

Tundub aga, et Tallinnas ei tunne inimesed puudust soojadest suveilmadest.

"Kusjuures mulle väga meeldib tänane ilm, sest ei ole üldse palav. Mulle kuumus üldse ei meeldi. ja ongi lihtsalt siis mõnus jalutamiseks," rääkis kohalik Rasmus.

Kas augustiks tuleks siis võtta kummikud kaasa ja panna vihmamantel selga või piisab ka ainult rannarätikust? "Rannarätik, bikiinid, kummikud ja vihmakeep, need on täitsa asjakohased ja vahetevahel ikkagi soe džemper ka," ütles Paljak, kelle sõnul oli pühapäeval Saaremaal ka rahet sadanud.