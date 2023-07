Esmaspäeval on oodata hoovihma ja äikest

Öö vastu esmaspäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Mandril sajab hoovihma ent saartel on sajuhooge hõredalt. Võib olla äikest ning paiguti tekib udu. Saartel puhub valdavalt lõuna- ja kagu-, mandril nõrk muutliku suunaga tuul. Õhusooja on 11 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilves selgimistega ning paiguti sajab hoovihma. Mandril puhub vaikne muutliku suunaga tuul, Lääne-Eesti rannikul kagu-, põhjarannikul kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on oodata 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati on sadu intensiivne ning sekka võib tulla rahet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Kuid äikese ajal võib tuul iiliti tugevamgi olla. Õhutemperatuur on 18 kuni 24, sajupilvede all langeb kuni 15 kraadile.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib tulla äikest. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3-9, Lääne-Eesti rannikul kuni 12 m/s. Äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 17 kuni 22 kraadi

Järgnevail päevil püsib Eesti kohal muutliku pilvisusega taevas. Teisipäeval nihkub madalrõhuala kese Põhjamerelt Lõuna-Skandinaavia kohale. Mööda madalrõhkkonna serva liigub Eesti kohale niiske ja soe õhumass, mis soodustab taas äikesepilvede teket. Sajud võivad olla kohati intensiivsed.

Päevane temperatuurikeskmine püsib ikka stabiilselt 22 kraadi juures.