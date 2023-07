Ukraina: Venemaa on okupeeritud aladelt mobiliseerinud kuni 60 000 meest

Oluline esmaspäeval, 31. juulil kell 17.32:

- Ukraina sõjaväeluure hinnangul on Venemaa okupeeritud Ukraina aladelt sundmobiliseerinud kuni 60 000 meest;

- Krõvõi Rihis sai Vene raketirünnakus surma vähemalt viis inimest;

- Venemaa ründas rakettidega Harkivit;

- Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi;

- Wagner väitis, et lõpetas värbamise;

- Briti kaitseministeerium: Venemaa ei suuda sõda rahva eest varjata;

- Zelenski: Venema jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist.

HUR: Venemaa toodab rohkem Kalibr rakette kui Iskandereid

Ukraina sõjaväeluure (HUR) esindaja Andri Jusov ütles Ukraina televisioonis, et Venemaa toodab pidevalt uusi rakette Ukraina ründamiseks. Jusovi sõnul suudavad venelased toota kümneid Kalibr rakette iga kuu, kuid Iskander rakettide ja ja Kinžalide tootmisnumbrid on märksa madalamad, vahendas Ukrainska Pravda.

HUR: Venemaa on okupeeritud aladelt mobiliseerinud kuni 60 000 meest

Ukraina kaitseministeeriumile alluv luure peadirektoraat ehk sõjaväeluure (HUR) teatas esmaspäeval, et Venemaa on okupeeritud Ukraina aladelt sundmobiliseerinud ligikaudu 55 000 kuni 60 000 meest. HUR-i esindaja Andri Tšerniaki sõnul ei pea venelased Donbassi elanikke inimesteks, seega ei kehti neile ka tavapärased seadused. Seega võivad okupeeritud aladelt sundmobiliseeritud mehed kiirelt jõuda peale mobiliseerimist otse rindele.

Ukraina lõunaringkond: Krimmi sildada rünnakud mõjutavad Vene logistikat

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuki sõnul mõjuvad rünnakud Krimmi sildadele negatiivselt Vene relvajõudude logistikale. 17. juulil toimus plahvatus, mis kahjustas Kertši silda ja 29. juulil toimus rünnak Tšongari sillale, mis ühendab Lõuna-Ukrainat Krimmi poolsaarega.

Peale Kertši silla rünnakut on Venemaa pidanud oma sõdureid varustama osaliselt läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina. Natalia Humenjuki sõnul sõidavad Vene relvajõudude varustuskonvoid segamini tsiviilliiklusega kasutades tsiviilisikuid sedasi inimkilbina, vahendas The Kyiv Independent.

Maljar: Ukraina vägi on vabastanud Bahmuti suunal 37 ja Zaporižžjas 200 ruutkilomeetrit

Ukraina relvajõud on Bahmuti suunal vabastanud 37 ruutkilomeetrit, nädalaga edenesid kaitsejõud kahe ruutkilomeetri võrra ja Zaporižžja oblastis on vabastatud ala pindala jõudnud rohkem kui 200 ruutkilomeetrini, ütles esmaspäeval asekaitseminister Hanna Maljar.

Maljar teatas, et vaenlane jätkab jõupingutuste koondamist Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marjinka suunale, kus jätkub raske võitlus.

"Eelmisel nädalal toimus neil suundadel meie ja vaenlase vägede vahel üle 170 lahingu," teatas Maljar.

Krõvõi Rihis sai Vene rünnakutes surma vähemalt viis inimest

Ukraina keskosas Krõvõi Rihis sai esmaspäeva hommikul Vene raketirünnaku tagajärjel surma vähemalt viis inimest, sh üks ema ühes oma lapsega.

Rescue operation continues in Kryvyi Rih on the site of Russian missiles' hits. Preliminary, two ballistic missiles. Floors four through nine of the residential building have been completely destroyed. The work is difficult – parts of the building's structure were falling down.… pic.twitter.com/Xa7AzkFoH4