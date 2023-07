Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia peaminister Rishi Sunak lubab Põhjamerel naftatootmist suurendada. Toorid eeldavad, et valimiste põhiteemaks saab energiapoliitika.

The Times kirjutab, et valitsus annab 100 litsentsi naftaväljade arendamiseks. Valitsus annab litsentsid välja septembris.

Leiboristid on juba öelnud, et ei toeta uute nafta- ja gaasilitsentside väljastamist. Leiboristid muretsevad, et tootmise suurendamine kahjustab keskkonda. Opositsioonipartei plaanib valimiste võidu korral tühistada kõik litsentsid, mis pole jõudnud viimasesse faasi.

Sunak leiab, et fossiilkütused on vajalikud, et riik jõuaks 2050. aastaks täieliku süsinikuneutraalsuseni. Sunaki sõnul tuleb süsinikuneutraalsus saavutada pragmaatilisel viisil.

"Ma arvan, et me kõik tahame jõuda nulli, kuid Keir Starmer ei mõista, et inimesed ei taha riskida sellega, et tuled kustuvad. Seega olen huvitatud, et toetaksime oma Põhjamere nafta- ja gaasitööstust. Kõik mõistlikud inimesed mõistavad, et me vajame neid fossiilkütuseid, et jõuda nullini. Põhjamere nafta ja gaasi keelustamisel pole mõtet. See nõrgendaks meie energiajulgeolekut ja tugevdaks Putini suguseid diktaatoreid. See seaks ohtu veel 200 000 töökohta," ütles Sunak.

Leiboristid väidavad samas, et Suurbritannia peaks naftaprojektide asemel rohkem tähelepanu pöörama taastuvenergia arendamisele.

YouGov küsitlusuuringute kohaselt toetab 71 protsenti valijatest kliimaneutraalsuse saavutamist. 55 protsenti aga leidis, et ei toeta süsinikuneutraalsuse poliitikat, kui see toob tavainimestele kaasa täiendavaid kulutusi.