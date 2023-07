Ka politseinikud on nüüd Prantsusmaa võimude peale pahased

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Prantsusmaa politseinikud on võimude peale pahased, kuna kohus otsustas vangistada korrakaitsja, kes oli läbi peksnud inimese. Juunis toimusid Prantsusmaal aga ulatuslikud protestid politseivägivalla vastu.

Politseinikud protestivad oma kolleegi vangistamise vastu. Nad teevad nüüd minimaalselt tööd. Mõned politseinikud reageerivad ainult hädaabikõnedele, patrullimise ajal pigistavad nad kergemate kuritegude puhul lihtsalt silma kinni, vahendas The Telegraph.

Rahulolematus sai alguse kohtuniku otsusest vangistada Marseille'i politseinik. Kohtunik ei lubanud tal kohtuprotsessi oodata koduarestis. Võimud vahistasid politseiniku protestija peksmise pärast. Teda süüdistatakse vägivaldses kallaletungis, mille käigus sai ohver tõsiselt vigastada. Kannatanu ütles, et ei osalenud meeleavaldustel. Tema peksmine jäi kaameralindile.

Politseinikud on aga vihased oma kolleegi kohtlemise pärast ja leiavad, et ühiskond ei väärtusta enam nende tööd.

Kuna politsei on hädavajalik teenus, siis nad ei tohi streikida. Paljud politseinikud võtavad nüüd haiguslehe ja jäävad koju.

"Mis on võimude eesmärk? Peale selle, et meid alandada ja lasta seaduse rikkujatel arvata, et kõik on võimalik?" kurtis üks politseinik.

"Me ei taha olla seadusest kõrgemal. Me lihtsalt palume, et meid austataks. Me teame, et keegi pole seadusest kõrgemal, aga keegi pole seadusest ka allpool," ütles veel üks politseinik.

Prantsusmaal puhkesid juunis rahutused seoses 17-aastase hukkumisega politsei käe läbi. Paljud protestijad hakkasid märatsema ja rüüstama. Paljud protestijad aga leiavad, et politsei kasutab tihti liigset vägivalda ning politseis esineb süsteemset vägivalda.