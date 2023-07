Aasias väheneb õllemüük ja Heinekeni kasum vähenes

Hollandi õllefirma Heineken teatas, et firma esimese poolaasta kasum vähenes 22 protsenti, kuna Aasia piirkonna tarbijad ostavad hinnatõusu tõttu üha vähem õlut.

Heineken teatas õllemüügi järsust langusest. Müük langes 5,6 protsenti, analüütikud eeldasid, et müük langeb 3,4 protsenti.

Õlletootjad üritavad kõrgeid toorainekulusi üle kanda tarbijatele. Heineken tõstis hindu ligi 13 protsendi võrra.

Heineken oli esimene globaalne õllefirma, mis teatas esimese poolaasta tulemustest. Heinekeni tulemused viitavad, et raskused on tabanud ka Anheuser-Buschi ja Carlsbergi, vahendas Bloomberg.

Heinekeni müük vähenes järsult Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, mis on ettevõtte jaoks ülioluline piirkond. Heineken on Vietnami suurim õlletootja, ettevõte on seal tegutsenud kolmkümmend aastat.

Heinekeni aktsia hind kukkus esmaspäeval 6,4 protsenti.