Hiinas jätkub paduvihm, Pekingis hukkus vähemalt kaks inimest

Pekingi Mentougou piirkonnas leiti esmaspäeval kaks hukkunut, edastas riiklik väljaanne China Daily.

Torm on liikunud üle Hiina kirdeosa alates reedest, mil see pärast Filipiinide tuuseldamist jõudis Fujiani provintsi Lõuna-Hiinas.

Hiina pealinn ja seda ümbritsev piirkond kannatasid nädalavahetusel tugeva vihma käes. Ametiisikud hoiatasid üleujutuste, paisuvate jõgede ning muda- ja maalihete eest.

"Rohkem kui 27 000 inimest on Pekingi kõrge riskiga piirkondades evakueeritud ja veel 20 000 paigutati ümber Hebei provintsi pealinna Shijiazhuangi osadest," teatas riiklik ajakirjandus.

Sajad miljonid inimesed Põhja-Hiinas, sealhulgas Pekingis, on vähemalt esmaspäeva pärastlõunani tugevate sademete tõttu punase ehk kõrgeima hoiatustaseme all.

Paljud pealinna populaarsed kohad on ajutiselt suletud, mille seas Keelatud linn, raamatukogud ning muuseumid.

Taevase rahu (Tiananmeni) väljaku lähedal asuv suur riiklik etenduskeskus tühistas pühapäevaks kavandatud ooperi- ja muusikaetendused.

Esmaspäeval peatati Pekingis suur osa bussiliiklusest ning võimud andsid Dashihe jõe piirkonnas kõrgeima tulvahoiatuse.

Pekingis tuli laupäeva õhtust esmaspäeva hommikuni 40 tunni jooksul 170,9 millimeetrit sademeid, mis võrdub pea kogu juuli keskmise sademetehulgaga, teatas Pekingi meteoroloogiateenistus.

Hiinas on sel suvel olnud rekordkõrge õhutemperatuur ning teadlaste sõnul on kliimamuutus äärmuslikke ilmastikuolusid veelgi võimendanud.

Doksuri oli algselt määratletud kui supertaifuun, kuid Filipiinidele lähenedes see mõnevõrra kaotas oma hoogu, surmates seal siiski üle tosina inimese. Veel 21 inimest on jäänud kadunuks. Kadunute seas on neli rannikuvalve päästetöötajat.

"Lõuna-Hiina Fujiani provintsis sai tormis kannatada enam kui 880 000 inimest," kinnitas pühapäeval riiklik ajakirjandus.

Meteoroloogid prognoosivad Doksuri nõrgenemist, kui see liigub loodesse Hiina keskosa suunas.