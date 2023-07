Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Eero Rebo ja Rainer Saks

Viimaste päevade rindeteated Ukrainast annavad põhjust mõõdukaks optimismiks. Kas uus rünnakufaas toob Ukrainale lõunarindel kauaoodatud edu? Seda teemat analüüsib kolonel Eero Rebo.

Peterburis toimunud Venemaa ja Aafrika tippkohtumine tõestas, et Vladimir Putinile pole piiri taga just palju sõpru alles jäänud. Miks külastab Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu Põhja-Koread just praegu? Saate teine külaline on julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s esmaspäeval kell 21.35. Saatejuht on Andres Kuusk.