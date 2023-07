Augusti algus on hoovihmadega

Lähipäevil sajab hoovihma ja paiguti on äikest.

Teisipäeva öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Kohati sajab hoovihma ning võib olla äikest. Paiguti tekib ka udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi. Rannikul mõni kraad soojem.

Hommikul on taevas enamasti pilvine, idapoolsetes maakondades vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma ning on udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 9, Lääne-Eesti ja saarte rannikul kagutuul 4 kuni 10, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval pilvkate hommikuga võrreldes oluliselt ei muutu. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Sadu on mõnel pool intensiivne. Tuul tugevneb ning puhub kagust ja lõunast 4 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on Lääne-Eestis kuni 22, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Õhtul on aga taevas pilvine üle Eesti. Mitmel pool sajab vihma. Tuul on ikka lõunast ja kagust 2 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Niisugune ilm püsib ka ülejäänud nädalal – pilvisus on muutlik, sajab vihma ja on äikest. Päeval jääb temperatuur 25 kraadi juurde.