Presidendi roosiaia tänavune meesaak tuleb keskmisest parem

Sisearhitekt Hannes Praks on hobi korras mesindusega tegelenud paarkümmend aastat. Presidendi roosiaia mesilasi on ta kantseldanud juba seitse suve.

"Juhtusin lugema kunagi ajakirjast Time ühte artklit, kui oli veel Barack Obama Valges Majas president, ja lugesin sealt seda, et Obama tõi Valge Maja aeda mesipuud. Tundus väga hea mõte. Ja kirjutasin kohe pärast selle artikli lugemist presidendi kantseleisse, et kuidas siis nii, et meie oleme nii looduslähedane riik ja meil polegi mesipuid presidendi aias. Teemat menetleti ja tuli postina vastus: "Olgu! Tulge, tehke!"," meenutas Praks.

Tubli mesinik käib Praksi sõnul oma mesitarusid vaatamas iga üheksa päeva tagant.

Praks mesilastega tegelemisel kaitsevõrku ei kanna. "Ma võiksin kanda küll, aga kui ma käisin mesindust õppimas Olustvere maamajanduskoolis, siis selle õppe juurde kuulus ka praktika. Ja minu praktikajuhendaja ütles, et muidugi võid ennast võrguga kinni katta ja kindad panna, aga seal ... mingi teatav interaktsioon jääb olemata. Kui sa teed mõne vea, siis ei saagi kohe aru seda. Ja mulle meeldib see. Kuna ma olen ka hobimesinik, ma ei ole professionaalne rühmaja, kel on tohutu kilode tootmine tähtis, ja kogu selline interaktsioon loodusega on minu jaoks isiklikult väga oluline, muidu ma võiks ju mesindust YouTube'ist vaadata, siis see paar nõela mulle isegi tegelikult meeldib," selgitas ta.

Kolm mesitaru on presidendi lossi ees ja kolm taru on roosiaias.

"Mesinduse teeb huvitavaks ka see, et igal mesilal on ju täiesti oma maitse. Kõik taimestik on nii varieeruv ja ühe piirkonna maitsed on ikka sarnased. Ma tunnen ikka selgelt ära lõhna järgi, milline on Kadrioru mesi. Siis on mõnus jälle tunda, kui mesi hakkab tulema, et, ahh, see on see hea Kadrioru mesi," rääkis Praks.

Kadrioru roosiaia meesaak tuleb tema hinnangul tänavu keskmisest parem. "Mu enda napi kogemuse, paarikümne aasta kogemuse juures võiks öelda, et keskmine või üle keskmise," sõnas ta.

Ühe või paar nõela saab presidendi mesinik enda sõnul ikka pea iga kord, kui ta mesitarudega tegeleb.