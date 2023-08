Moskva ärilinnakut tabas taas droonirünnak

Oluline teisipäeval, 1. augustil kell 06.06:

- Moskva ärilinnakut tabas öösel taas droonirünnak;

- Venemaa droonirünnak Harkivile põhjustas põlengu;

- USA: Venemaa peaks küüditatud Ukraina lapsed kodumaale saatma.

Moskva ärilinnakut tabas öösel taas droonirünnak

Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel tehti Moskva ärilinnakule öösel taas droonirünnak ning tabamuse sai sama ärihoone, mida Ukraina droonid on ka varem rünnanud. Sobjanini väitel tulistas Vene õhutõrje mitu Venemaa pealinna poole suundunud drooni alla.

Sotsiaalmeedias levib videomaterjal edukast tabamusest vähemalt ühe hoone pihta. Juurdlusportaali Bellingcat asutaja Christo Grozev sõnul paiknevad selles hoones mitmed Vene ministeeriumid.

Another night of drone attacks on Moscow - at least one target is known to be the "IQ" building at the Moscow City skyscraper: it houses 7 ministries, including the econ and cyber ministries: https://t.co/pYm3yMQA9X . Fires reported on 20th floor. pic.twitter.com/yM50Tzz34r — Christo Grozev (@christogrozev) August 1, 2023

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et Telegramis levivad väiteid ka plahvatustest Moskva äärelinnades Kubinkas ja Odintsovos. Vene kaitseministeeriumi teatel tulistas Vene õhutõrje alla kaks Ukraina drooni Odintsovo ja Narofominski linnaosade kohal ning kolmas droon toodi elektroonilise sõjapidamise vahenditega alla ning see kolmas olevatki lennanud ärilinnakusse.

This video, posted in a local Odintsovo Telegram group, strongly suggests at least one of the drones used in today's attack on Moscow is the Ukrainian-made Bober: the canard and the long wings. https://t.co/N7O1ZIfsz1 pic.twitter.com/tuHMJfXKEu — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 1, 2023

Samuti suleti droonirünnaku tõttu ajutiselt Moskva Vnukovo lennujaam, teatas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Öine Ukraina droonirünnak kahjustas ka pühapäeval kaht Moskva büroohoonet.

Venemaa droonirünnak Harkivile põhjustas põlengu

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni ülema Oleh Sõnehubovi ning Harkivi linnapea Ihor Terehhovi sõnul ründasid Vene väed öösel Harkivit ründedroonidega, mis põhjustas tabamuse saanud kohas põlengu. Hiljem täpsustas Terehhov, et droonirünnak kahjustas ühe ühiselamue kahte korrust.

USA: Venemaa peaks küüditatud Ukraina lapsed kodumaale saatma

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Matthew Miller ütles ajakirjanikele, et Venemaa peab lõpetama Ukraina kodanike, sh laste küüditamise, Venemaale. Miller kutsus üles saatma Venemaale saadetud ukrainlased tagasi oma kodumaale, vahendas Ukraina uudisteagentuur Ukrinform.

Vene võimud tunnistasid hiljuti, et alates 2022. aasta veebruari sõjalisest kallaletungist Ukrainale on Ukrainast Venemaale viidud rohkem kui 700 000 last ning kokku 4,8 miljonit ukrainlast. Kuigi Vene võimude väitel on suur enamus lastest saabunud Venemaale koos enda vanematega on märkimisväärne hulk lapsi Venemaale viidud üksi. Ukraina süüdistab Venemaad kuni 20 000 Ukraina lapse röövimises ning kavatsuses nad venestada.

Verstka: Lääne sõjatehnika jõuab sanktsioonidest hoolimata Venemaale

Miljardite väärtuses lääneriikidest pärit sõjatehnikat jõuab sanktsioonidest hoolimata Venemaale, kirjutas hiljuti sõltumatu Vene portaal Versta. Verstka juurdluse kohaselt importis Venemaa 2023. aasta esimeses pooles ainuüksi lääneriikidest pärit mikrokiipe 502 miljoni dollari väärtuses. Neid kiipe saab kasutada rakettide ja teiste relvade tootmises. Samuti ostis Venemaa tsiviillennundustehnikat vähemalt 171 miljoni dollari väärtuses ja Iphone 389 miljoni väärtuses.

Lääneriikide ettevõtted osalevad sanktsioonidest kõrvalehiilimises rajades "uusi ettevõtteid" kolmandates riikides, kes saavad vahendajatena Venemaale eksportida minnes nii mööda nii USA kui ka Euroopa riikide sanktsioonidest.