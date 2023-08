Donald Trumpi kampaania kulutas esimesel poolaastal rohkem raha kui kogus

Erinevad Donald Trumpi presidendikampaaniaga seotud organisatsioonid on aasta esimeses pooles kollektiivselt kulutanud rohkem raha kui on suutnud koguda. Üks märkimisväärne kuluallikas on õigusabikulud.

Endise USA presidendi Donald Trumpi uuesti presidendiks kandideerimise rahakogumise ühiskomisjoni teatel on Trumpi kampaania kogunud aasta esimeses pooles 53,8 miljonit dollarit annetusi.

Tegu on märksa suurema summaga kui on suutnud koguda Trumpi teised vabariiklastest konkurendid. Samas on see sama komisjon ning kaks sellega seotud organisatsiooni kollektiivselt kulutanud samal perioodil 57 miljonit dollarit, kirjutas Politico oma analüüsile tuginedes. Selline rahakulutamise määr paneb Trumpi kampaania finantspinge all.

Donald Trumpi kampaaniaga tegelev ühiskomisjon kulutas aasta esimeses poolaastas rohkem kui 17 miljonit rahakogumisele enesele, mille hulka kuulus nii digitaalne nõustamine, otsepostitused kui ka meililistide rent. Samas Trumpi toetav kampaaniaorganisatsioon (political action committee - PAC) Save America teatas oma esmaspäevases raportis, et kulutas esimeses poolaastas rohkem kui 24,4 miljonit dollarit. Sellest kõige suurim kuluartikkel olid õiguskulud, millele kulus 21 miljonit dollarit.

Lisaks sellele kulutas kampaaniaorganisatsioon Maga Inc. aasta esimeses pooles 25,6 miljonit, olles kogunud 14,6 miljonit. Lisaks sellele andis Maga Inc. Save Americale tagasi 12 miljonit dollarit. Samas tõi Politico esile, et Trumpi kampaaniarahastuse olukorrast on raske ülevaadet saada, kuna eri organisatsioonid on teinud teineteisele rahakandeid. Näiteks ligikaudu 60 protsenti ühiskomisjoni kogutud rahast saadeti sidusorganisatsioonile: 29,3 miljonit Trumpi ametlikule kampaaniale ja 2,2 miljonit Save Americale.

Samas tõi Politico esile, et Donald Trumpi kampaania suudab jätkuvalt koguda edukalt väikeannetusi. Näiteks kogus kampaania rahakogumise ühiskomisjon tervelt 23,7 miljonit dollarit annetajatelt, kellest igaüks andis vähem kui 200 dollarit. Siiani pole ükski teine vabariiklane ega demokraat nii edukalt väikeannetusi kogunud.