Soome minister: Stasiga kontaktis olnud soomlaste nimekiri tuleb avaldada

Soome rahandusminister Riikka Purra toetas sotsiaalmeedias nn Tiitineni nimekirja avaldamist. Purra on ka valitsuskoalitsiooni kuuluva Soome põlissoomlaste erakonna juht. Purra kirjutas oma toetuskommentaari Soome Koonderakonda (Kookomus) kuuluvad parlamendiliikme Atte Kaleva postitusele vastuseks. Koonderakond ühes Põlissoomlaste, Kristlike Demokraatide ja Rootsi Rahvaparteiga moodustavad Soome valitsuse.

No niin Siitä sitten painetta luomaan, pääkirjoituksia kirjoittamaan ja julkaisua kannattavia asiantuntijoita haastatteluihin. Kunnon vyörytys päälle avoimuuden ja historian virheiden oikaisun puolesta, totalitaristisia sympatioita vastaan. — Riikka Purra (@ir_rkp) July 29, 2023

Soome julgeolekupolitsei valduses on nimekiri soomlastest, kes on teinud koostööd kunagise kommunistliku bloki riikide eriteenistustega, kirjutas Helsingin Sanomat. Nn Tiitineni nimekiri sai nime kunagise SuPo juhi järgi, kelle ametiajal see nimekiri Lääne-Saksamaalt saadi.

Riikka Purra rõhutas oma kommentaaris, et kommunistlike režiimide käsilasteks olnud inimeste nimekiri püsib 70 aastat salajas. Samas tõi Purra esile hiljutise skandaali erakonnalaaslase Wille Rydmaniga, mille käigus lekkisid seitse aastat tagasi erasõnumid.

Soomes on nn Tiitineni nimekirja osas avalik debatt toimunud viimased mitu aastakümment. Soome sai tollase Lääne-Saksa luureteenistuselt Bundesnachrichtendienst (BND) 1990. aastal nimekirja soomlastest, kes on olnud kontaktis kunagise Ida-Saksa kurikuulsa julgeolekuteenistusega Stasi. Nimekirjas olid nii need, kes võtsid kontakti teadlikult kui ka need, kes tegid seda teadmatult.

Supo dokumentide salastatuse periood on 60 aastat (mitte 70) ja seega peaks nn Tiitineni nimekiri saama avalikuks 2050. aastal. Siiani pole Supo andnud ka teadlastele ega ajakirjanikele ligipääsu sellele nimekirjale. Soome julgeolekupolitsei sõnul ei saa nimekirja avaldada, kuna see sisaldab isikuandmeid ning seal on ka mainitud inimesed, kes ei pruukinud ise olla teadlikud kontakti võtnud välisriigi esindaja taustast.

Supo sõnul on rahvusvahelise luurekoostöö osaks põhimõte, mille kohaselt ei saa kolmandale osapoolele anda infot ilma algse info andja loata. Samas tõi Helsingin Sanomat esile, et pole selge kuidas on Supo uurinud oma Saksa kolleegide vaated arvestades viimase 30 aasta jooksul toimunud geopoliitilisi arenguid.

Soome julgeolekupolitsei Supo allub Soome siseministrile, kelleks on praegu Mari Rantanen. Rantanen on Riikka Purra erakonnakaaslane. Rantaneni sõnul pole ta end selle teemaga veel kurssi viinud ja ei soovinud veel Helsingin Sanomatele kommentaare anda.

Soomes on kahtlustatud, et nn Tiitineni nimekirjas on ka prominentseid Soome poliitikuid, kes olid kas varasemal ajal prominentsel kohal või tõusid sellele hiljem. Samas ühe Helsingin Sanomatega suhelnud allika kinnitusel ei olnud nimekirjas olulisel kohal Soome poliitikuid, kuid olid mõned tollased parlamendiliikmed ning võimalik, et ka ametnikud.

Seppo Tiitinen oli Supo peadirektor 1978. aastast 1990. aastani. Tiitinen kinnitas Helsingin Sanomatele, et ta sai selle nimekirja BND Soome haru juhilt 1990. aastal. Tiitinen kinnitas oma 2018. aastal avaldatud mälestusteraamatus, et nimekirjas on 18 nime. Uue infona avaldas Tiitinen Helsingin Sanomatele, et nimekirja kuulusid ka teadlased, keda oli tema sõnul poliitikutest enam.

Seppo Tiitinen kinnitas 2018. aastal, et kurikuulsasse nimekirja ei kuulunud endine Soome president Tarja Halonen. Samas nentis Tiitinen tollal Helsingin Sanomates avaldatud loos, et Soome sotsiaaldemokraadid oli Stasi suurima huvi keskmes ning Ida-Saksa luure "peamine koostööpartner".