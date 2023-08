Ilm püsib soe ja niiske

Kolmapäeva öösel on ülekaalus pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti võib olla äikest. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4 kuni 10, rannikul kuni 12, Lääne-Eestis iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kagutuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilvisem ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Sadu on paiguti intensiivne, sekka võib tulla rahet. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, iiliti 13, Lääne-Eesti rannikul 15, ennelõunal kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 23 kraadi.

Õhtul muutub pilvekiht auguliseks. Vihmahooge on hõredamalt. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 9, rannikul iiliti 12, vastu Läänemerd kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 20 kraadi.

Neljapäeva öö hakul sajupilved eemalduvad, hommikul ilmuvad saartele juba uued. Päeva jooksul tuleb lisa ja õhtu on üle maa hoovihmadega, äikest on ka.

Reede jätkub madalrõhkkonna servas hoovihmade ja äikesega. Laupäeval tugevneb üürikeseks idapoolse kõrgrõhuala mõju, sajuvõimalus on väiksem ja ilm on südasuviselt soe.

Pühapäev võib tuua üürikeseks kõrvetava kuuma.