Trumpile esitati süüdistus vandenõus tühistada valimistulemused

Endisele USA presidendile Donald Trumpile esitati teisipäeval süüdistus seoses tema katsetega tühistada 2020. aasta presidendivalimiste valimistulemused – see on seni tõsiseim õiguslik oht Trumpile Valgesse Majja naasmise kampaania ajal, vahendas BNS.

Eriprokurör Jack Smithi esitatud 45-leheküljelises toimikus süüdistatakse Trumpi neljas punktis, sealhulgas vandenõus USA petmiseks. "Vandenõu eesmärk oli tühistada 2020. aasta presidendivalimiste legitiimsed tulemused, kasutades teadlikult valeväiteid valimispettuse kohta," seisis süüdistuses. Lisaks sellele süüdistatakse endist USA presidenti ametliku menetluse takistamises ja valijate õiguste vastase vandenõus, mis kulmineerusid 6. jaanuaril 2021 Kapitooliumi rünnakuga, vahendas The Wall Street Journal.

Süüdistus esitati ainult Donald Trumpile, kuid selles mainiti ka kuut temaga koostööd teinud inimest, sh olid ära mainitud endine New Yorgi linnapea Rudy Giuliani ja mitmed teised Trumpi heaks 2020. aastal töötanud advokaadid, kes tegelesid tollal USA presidendivalimiste tulemuste vaidlustamisega.

Eriprokurör Jack Smith Autor/allikas: SCANPIX/Alex Wong/Getty Images/AFP

Trump teavitas sotsiaalmeedias süüdistustest juba enne nende esitamist. "Ma kuulsin, et 2024. aasta presidendivalimistesse sekkumiseks esitab meeltesegaduses Jack Smith teie lemmikpresidendile järjekordse libasüüdistuse," kirjutas Trump enne süüdistuse esitamist oma platvormil Truth Social. Smith on juba esitanud Trumpile süüdistuse ülisalajaste valitsusdokumentide väärkäitlemises ja uurinud vabariiklase püüdlusi 2020. aasta novembri valimistulemusi ümber lükata.

Ekspresident ütles kahe nädala eest, et sai prokuröridelt kirja, mis viitab sellele, et Trumpile esitatakse tõenäoliselt kriminaalsüüdistus seoses tema toetajate 2021. aasta 6. jaanuari tormijooksuga Kapitooliumile. "Miks nad seda 2,5 aastat tagasi ei teinud?" küsis Trump teisipäeval. "Miks nad nii kaua ootasid? Sest nad tahtsid seda teha otse minu kampaania keskel. Prokuratuuri väärkäitumine."

Kuigi mitmed süüdistuses esitatud väited on ka varem avalikkuse ette jõudnud on seal siiski mitmeid uusi detaile. Näiteks kui Donald Trumpi esialgsed katsed mõjutada võtmeosariikide valijameeste valimist ebaõnnestusid, siis survestas Trump USA justiitsministeeriumi ja enda asepresidenti Mike Pence'i. Trump olevat oma asepresidendile öelnud: "sa oled liiga aus" ("You're too honest" algses sõnastuses). Seejärel kutsus Trump oma toetajad Washingtoni ja ärgitas neid ägedalt võitlema ("fight like hell"). Sellele järgnes vägivaldne Kapitoopoliumi rünnak 6. jaanuaril.

Donald Trump peaks ilmuma kohtu ette neljapäeval. Kohus võib mõista Trumpile kuni 20 aastat vabadusekaotust, kuid süüalused veedavad harva nii kaua aega vangis. Kohe peale ametliku süüdistuse saamist saatis Trumpi kampaaniameeskond välja e-kirja, milles näidati Trumpi poliitilise tagakiusamise ohvrina ning samuti küsiti toetajatelt raha.

Endine president Donald Trump on vabariiklaste valijate seas kõige populaarseim võimalik presidendikandidaat edestas mäekõrguselt oma konkurenti Ron DeSantist.