Ajaleht: Kristi Tiivasest võib saada EAS-i ja Kredexi ühendasutuse juht

Ametlikku otsust pole Tiivas küll teinud ega kandideerimisavaldust esitanud ning kui Postimees temalt endalt küsida, siis sõnas ta, et on alla kirjutanud konfidentsiaalsuslepingutele ja seetõttu kommenteerida ei saa.

Poolteist aastat tagasi suurte ambitsioonidega kokku pandud asutuse eelmine juht Lauri Lugna lasti kevadel lahti ning Postimehele teadaolevalt hakkas majandusministeerium, mille haldusalasse ühendus kuulub, juba mõnda aega tagasi pinda sondeerima, et mis oleks, kui Tiivas hakkaks ise asutust juhtima, mida arvavad sellest ülejäänud nõukogu liikmed. Tiivase taandumine nõukogust on esimene samm selles suunas, sest nõukogu juhina ta loomulikult juhiks kandideerida ei saa – sellisel juhul valiks ta ju iseennast.

Vajalikud eeldused on Tiivasel olemas: tal on erasektori kogemus, ta on aastaid tagasi töötanud EAS-is juhtival kohal ning EAS-i ja Kredexi ühendasutuse nõukogu juhina on ta ka kursis, mis majas toimub; samuti on ta kahe asutuse ühendamise fänn.