Trumpi ja Bideni toetus on valijate seas võrdne

Hiljutise The New York Times/Siena küsitlusuuringust selgus, et endise USA presidendi Donald Trumpi ja ametis oleva Joe Bideni toetus on valijate seas võrdne. Registreeritud valijatest toetaks nii Bidenit kui ka Trumpi 43 protsenti valijatest. 14 protsenti valijatest ei osanud oma eelistust öelda. Juhul kui arvestada ainult nende vastuseid, kes 2020. või 2022. aastal reaalselt hääletasid, siis juhib Biden Trumpi ees 49 protsendiga Trumpi 47 protsendi vastu.

Despite numerous investigations against Donald Trump, he and President Biden are still tied among registered voters in our first New York Times/Siena poll of the 2024 election cycle, our chief political analyst, Nate Cohn, writes. https://t.co/tQMkM7LhEr — The New York Times (@nytimes) August 1, 2023

Küsitlusuuringust selgus, et USA valijaskond on 2024. aasta presidendivalimiste eel sarnaselt lõhenenud nagu 2020. aasta valimistel – Trump juhib jätkuvalt kõrghariduseta valgete valijate seas ning Bideni toetavad pigem mittevalged ja kõrgharidusega valged valijad. Samas on Trump kergelt kasvatanud toetust mustanahaliste, latiinode, meeste ja vaeste seas.

The New York Times tõi esile, et Joe Bidenil ei tundu olevat Donald Trumpi ees suurt eelist. Seda hoolimata asjaolust, et kuigi demokraadid olid eelmise aasta vahevalimistel Trumpi MAGA (Make America Great Again) kandidaatidest paremad ning Donald Trumpi suhtes käivad mitmed juurdlused. Samas suhtub enamus valijatest nii Trumpi kui ka Bidenisse negatiivselt. Trumpi suhtes on positiivselt meelestatud 41 protsenti valijatest ja Bideni suhtes 39 protsenti.