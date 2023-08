Söderi juhtimisel on Baierimaa kulud fotograafiale tõusnud 200 000 euroni

Ajal kui Markus Söder on olnud Saksa Baieri liidumaa juht on märkimisväärselt kasvanud liidumaa valitsuse kulutused fotograafidele võrrelduna tema eelkäijaga. Liidumaa juhi kantselei teatel on pildid mõeldud avalike suhete ja ajaloo tarbeks.

Baieri liidumaa juht (Ministerpräsident) Markus Söder on kallite professionaalsete fotode tõttu sattunud skandaali. Liidumaa juhi kantselei maksis vabakutselistele fotograafidele 2022. aastal pea 180 000 eurot, mis on märkimisväärne tõus võrrelduna eelmise Baieri juhi ajal tehtud kuludega. Horst Seehoferi juhiks oleku lõpuperioodil 2017. aastal kulutati vabakutselistele fotograafidele ainult ligikaudu 11 000 eurot, kirjutas Politico.

Peale vabakutseliste fotograafide on Markus Söderi juhtimise ajal kasvanud kulutused alaliselt töötavale fotograafile rohkem kui 36 000 euroni. Baieris on pikalt olnud võimul Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), mis tegutseb erakonnana ainult Baieri liidumaal. Ülejäänud liidumaadel tegutseb konservatiivne CDU, kes on CSU-ga liidus. Baieri liidumaa juht on enamuse ajast peale teist maailmasõda olnud CSU juht, kelleks on alates 2019. aastast olnud Markus Söder. Enne teda oli CSU ja Baieri liidumaa juht Horst Seehofer.

Baieri liidumaa juhi kantselei teatel on nad palganud fotograafe tunni- või päevatariifi alusel ning need pildid olid mõeldud ajakirjandusele, avalike suhete ning ajaloo tarbeks.

Politico tõi esile, et ka Saksa sotside juhi Olaf Scholzi kantsleriks oleku ajal on kasvanud kulutused fotograafidele, juuksuritele ja jumestuskuntsnikele 1,5 miljonini. Võrrelduna Angela Merkeli kantsleriks oleku ajaga on sellised kulud tõusnud pea 80 protsenti.