Pangad tõstsid taas tähtajalise hoiuse intressi

Kuigi veel juunis teatasid pangad, et hoiuseintresside tõus on pidurdumas, on nad selle ajaga tõstnud aastase hoiuse intressimäära 3,5-4 protsendilt 4,25 protsendile vastavalt Euroopa Keskpanga intressikergitamistele. Viimati tõstsid Eesti pangad intressimäärasid eelmise nädala lõpupäevadel.

LHV jaepanganduse juht Annika Goroško sõnul otsustas LHV hoiuse intressimäärasid veelgi tõsta praeguse intressikeskkonna mõjul. "12-kuulise hoiuse intressimäär on nüüd 4,25 protsenti, lisaks on tõusnud ka teiste hoiustamisperioodide intressimäärad: kolmekuulise hoiuse intressimäär on nüüd 3 protsenti aastas, pooleaastase hoiuse intressimäär 3,5 protsenti aastas, üheksakuulisel hoiusel 3,75 protsenti ja 24 kuuks avatava hoiuse puhul 3,5 protsenti aastas," sõnas Goroško.

Tema sõnul on vabalt seisva raha tähtajaline hoiustamine muutunud erakordselt populaarseks – näiteks on sel aastal eraisikute tähtajaliste hoiuste maht LHV-s kolmekordistunud.

Lisaks tähtajalise hoiuse intressidele tõstis LHV Pank suve hakul ka äriklientidele mõeldud nõudmiseni hoiuse intressi, mille järgi makstakse ettevõtetele arvelduskontol 20 000 eurot ületavale summale harjumuspärasest oluliselt kõrgemat intressi ehk 1 protsenti.

Coop Panga finantsjuht Paavo Truu sõnul pole pankade poolt hoiustajatele pakutavad intressid siiski üksüheses sõltuvuses Euroopa Keskpanga intressimuudatustega, siis kaudselt see avaldab kindlasti mõju.

"Soovides jätkuvalt olla Eesti turu parimat hoiuseintressi pakkuv universaalpank, oleme me alates 31. juulist tõstnud Coop Panga klientidele välja makstavate tähtajaliste hoiuste intressimäärasid. Kõrgeim aastane intressimäär, mida me Coop Pangas praegu pakume, on 4,25 protsenti, mis kehtib 12-17-kuulistele tähtajalistele hoiustele," sõnas Truu.

"Uuendasime samal ajal ka teiste tähtajaliste hoiuste intressimäärasid – selle nädala esmaspäevast alates on kolmekuulise hoiuse eest võimalik teenida 3 protsendi suurust aastast intressitulu, kuuekuulise hoiuse eest 3,5-protsendi suurust intressitulu ja üheksakuulise hoiuse eest 3,75 protsendi suurust aastast intressitulu. Nii 18- kui 24-kuulise hoiuse eest on uueks aastaseks intressimääraks 3,6 protsenti," lisas ta.

Nõudmiseni hoiuse eest pakub Coop Rändrahnu paketiga liitunutele üheprotsendilist aastast intressitulu, mille arvestus toimub päevapõhiselt ning mida maksame kliendi kontole välja iga kuu eest.

Lähemal ajal Coop uusi intressimuudatusi ette ei näe. "Pikemas perspektiivis näeme isegi hoiuseintresside langemist, mida peegeldab ka meie tänane hinnakiri, kus üle 18-kuuliste hoiuste intressid on madalamad kui aastased intressid," sõnas Truu.

SEB pakub alates eelmisest reedest tähtajalisele hoiusele intressi kuni 4,25 protsenti ja kogumishoiusele intressi 1,8 protsenti aastas.

"Kliendid eelistavad hetkel sõlmida tähtajalise hoiuse aastaks, ligi 60 protsenti tähtajalisse hoiusesse raha paigutanud klientidest on valinud just selle perioodi. Samas näeme, et viimasel ajal on hoogsalt kasvanud ka lühema perioodi tähtajaliste hoiuste osakaal," selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Swedbank tõstis samuti eelmisel reedel hoiuse intressimäära 4.25 protsendile. Tegemist on juba kaheksanda intressimäärade tõusuga sellel aastal.

"Kokku on era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud praeguseks 146,8% võrreldes 2022. aasta sama ajaga," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

"Selle aasta algusest on era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud kokku kasvanud 97,5 protsenti. Näiteks juunikuus sõlmiti uusi hoiuselepinguid era- ja äriklientidele kokku 420 miljoni euro ulatuses. Kusjuures ligi 80 protsenti uutest lepingutest on sõlmitud aastaseks perioodiks, mistõttu soovime just sellele perioodile võimalikult head intressi pakkuda" lisas Ulla.

Luminor pank tuleb uue hinnakirjaga välja neljapäeval.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta keskpanga püsihoiustamise intressi 3,75 protsendile 27. juulil.