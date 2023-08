Neljapäeva öö on sajuta, päeval aga vihmapilved naasevad

Neljapäeva öö hakul eemalduvad vihmapilved idapiiri taha ja taevas muutub selgemaks. Kohati tekib aga udulaamasid. Puhub lõuna- ja kagutuul tuul 2 kuni 7, öö hakul saartel kuni 10, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on nii selgemat taevast kui ka pilvi, aga suuremat sadu ei tule, vaid Liivi lahe ääres võib üksik vihmarabin tulla. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Ennelõunal on üksikuid vihmahooge. Keskpäevaks jõuab tihe sajuvöönd saartele ja pärastlõunal liigub edasi üle maa Peipsi poole. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4 kuni 9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul 17 meetrini sekundis. Äikest on ka ja siis on nii sadu kui ka tuulehood tugevad. Õhusooja on 18 kuni 23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Õhtul on veel laialdaselt rünksajupilvi ja sajab hoovihma, Eesti lääneservas tekib pilvekihti ka selgemaid laike ja sajuhooge on hõredamalt. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, saartel 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Reede on vihmahoogudega ja tuuline, õhusoe kerkib veidi üle 20 kraadi. Laupäeval on pilvekiht õhem, vihmavõimalus on üsna väike, südasuvist sooja on 25 kraadi ümber.

Pühapäeval saabub lõunakaarest palavus, esmalt Kagu-Eestisse ja pärastlõunal laieneb edasi lääne ja põhja poole. Vastu õhtut võib suurem osa Eestist 30-kraadise soojaga olla.

Esmaspäeval kestab leitsak lõunani ja siis tungib saartelt alates jahedus sisse, hilisõhtuks on palavus Peipsi taha pagendatud.

Kuuma tulekut ja taandumist saadavad vihmavalingud ja äike.