Oluline neljapäeval, 3. augustil kell 05.55:

- Ukraina õhutõrje hävitas üle tosina Kiievit rünnanud Vene drooni;

- Ukraina sõdur leidis Vene Lancet droonist Tšehhi komponendi;

- Zelenski: 12 riiki on liitunud G7 julgeolekutagatiste deklaratsiooniga.

Ukraina õhutõrje hävitas üle tosina Kiievit rünnanud Vene drooni

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülema Serhi Popko sõnul hävitas Ukraina õhutõrje rohkem kui tosinkonna Ukraina pealinna rünnanud Vene drooni. Ukraina õhuväe teatel tõrjuti Vene droonirünnak ka mitmes teises oblastis.

Briti BAE Systems on Vene-Ukraina sõja tõttu saanud rekordmahus tellimusi

Suurbritannia päritolu kaitsetööstuse ettevõte BAE Systems on Vene-Ukraina sõja tõttu saanud rekordilise 66 miljardi naela eest tellimusi (ligikaudu 78 miljardit eurot). Tellimusi on põhiliselt esitanud riigid, kes taasrelvastavad end peale oma relvastuse saatmist Ukrainale. Ainuüksi viimase kuue kuu jooksul on ettevõte saanud ligikaudu 21 miljardi naela väärtuses tellimusi, kirjutas The Times.

Ukraina sõdur leidis Lancet droonist Tšehhi komponendi

Üks Ukraina sõdur jagas kolmapäeval sotsiaalmeedias kolmapäeval pilti, millel on näha Bahmuti lähistel alla tulistatud Vene Lancet drooni. Drooni mootoril oli tekst, mille kohaselt on see toodetud Tšehhi vabariigis ("Made in the Czech Republic").

"Цікава" знахідка з посадок Бахмута.

Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотору.

Ним виявилась чеська компанія Model Motors. pic.twitter.com/45p4SnygMa — твій друг Стус (@slovyanskasil) August 2, 2023

The Kyiv Independent meenutas, et Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas 18. juulil, et üks Mõkolajivi kohal alla tulistatud Vene droon sisaldas ka lääneriikidest pärit komponente. Ühe Iraani päritolu Shahed drooni mootoril oli tekst, mis kohaselt on see toodetud Iirimaal.

Zelenski: 12 riiki on liitunud julgeolekutagatiste deklaratsiooniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval diplomaatidega kohtudes, et praeguseks on kokku 12 riiki liitunud G7 grupi riikide julgeolekutagatiste deklaratsiooniga. Zelenski sõnul alustab Ukraina tööd juba sel nädalal töötd ka kahepoolsete kokkulepetega.