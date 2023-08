Kanada peaminister lahutab abielu

Kanada liberaalist peaminister Justin Trudeau ja tema abikaasa Sophie Grégoire Trudeau teatasid lahkuminekust. Paar oli abielus 18 aastat, olles abiellunud 2005. aastal.

Avalikus teates kinnitasid nii Justin Trudeau kui ka Sophie Grégoire Trudeau, et otsustasid minna lahku peale mitmeid tähenduslikke ja raskeid vestlusi. Paaril on kaks poega ja üks tütar.

Kanada CBC juhtis tähelepanu asjaolule, et Sophie Grégoire Trudeau oli pidevalt oma mehe kõrval avalikkuse ees, olles varem olnud teleankur. Samuti on Sophie Grégoire Trudeau muutunud iseseisvaks avaliku elu tegelaseks, kes on eest vedanud mitmeid ühiskondlikke algatusi, sh vaimse tervise ja soolise võrdõiguslikkuse vallas.

Kanada peaministri büroo teate kohaselt on Trudeau and Grégoire Trudeau allkirjastanud ametliku lahkumineku leppe. Samas lubati püsida lähedase perena ning kogu pere läheb järgmisel nädalal puhkusele.

Ka Justin Trudeau vanemad Pierre Trudeau ja Margaret Trudeau läksid 1977. aastal lahku. Pierre Trudeau oli tollal Kanada peaminister. The National Post kirjutas, et enne Justin Trudeaud on avalikult lahutatud olnud ainult kaks Kanada peaministrit – peale vanema Trudeau ka Kim Campbell.

Samas lehes nenditi Kanada poliitikavaatlejatele tuginedes, et abielu lahutamine ei pruugi palju mõjutada Justin Trudeau poliitilist brändi, kuna ta on juba piisavalt teada suurus Kanada avalikkusele. Samas on Trudeau juhitud Kanada liberaalide toetus viimastel kuudel langenud ning neid edastavad Kanada konservatiivid.

Ühe hiljutise küsitlusuuringu kohaselt peab pea kolmandik kanadalasi Justin Trudeaud lähikümnendite halvimaks peaministriks, kuid samas peeti tema isa viiendiku vastajate poolt parimaks Kanada peaministriks, edestades sellega teisi valikuid. Justin Trudeau on olnud peaminister alates 2015. aastast.