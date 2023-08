Põhjamaades on tekkinud liikumine koleda modernistliku arhitektuuri vastu

Põhjamaades on levinud Rootsist alguse saanud tavakodanikest arhitektuurikriitikute liikumine, mis võitleb enda sõnul koleda modernistliku arhitektuuri vastu. Liikumisel on haru ka Eestis.

Rootsis asutatud liikumine Arhitektuurimäss (Arkitekturupproret) on asunud võitlema Põhjamaades levinud koleda modernistliku arhitektuuri vastu. Liikumise töö tõttu on arhitektid mõnikord pidanud oma töö ümber tegema.

2014. aastal asutati Rootsis Facebooki grupp Arkitekturupproret, kuhu on kogunenud tavakodanikest arhitektuurikriitikud, kes seisavad enda sõnul vastu Põhjamaade linnade kolearendustele. Liikumisel on sotsiaalmeedias üle 100 000 jälgija ja 40 haru, kirjutas Bloomberg. Arhitektuurimäss rõhutab et avaliku ruumi arendamisel peavad sõna saama mitte ainult ametnikud, arhitektid, arendajad ja kinnistuomanikud, vaid ka laiem avalikkus.

Ühe näitena Arhitektuurimässu liikumise mõjust tõi Bloomberg Norra arhitektuurifirma MAD Arkitektur Sandakerveien 58 B/C asuva kinnistu renoveerimise kavandi Oslos, mis algselt pidi olema kõrghoone koos rohke klaasiga. See aga lükati tagasi nii Oslo pärandihaldusameti kui ka linna planeerimiskomisjoni poolt rõhutades, et pakutud hoone on liiga kõrge ja ei ühti teiste hoonetega piirkonnas.

MAD pakkus aga üheksa aastat hiljem samale kinnistule klassikalisema disaini, mis on arhitektuurivallas tavatu ümberotsustamine, kirjutas Aftenposten. MAD-i arhitekt Kurt Singstad samas rõhutas, et nad ei muutnud oma disaini Arkitekturupproreti agitatsiooni tõttu, kuid pigem püüdsid nad leida lahedust, mis aitaks projekti ellu viia. Singstad samas sõnas, et hooneid tuleb ehitada sellised, mis kestavad kaua ja see eeldab, et et avalikkus neid armastaks.

Arhitektuurimässu Norra, Rootsi ja Soome harud korraldavad iga aasta avalikke küsitlusi, millega püüavad selgitada välja iga riigi kõige koledamad hooned. Norras näiteks sai sellist tunnustuse 2022. aastal Norra rahvusmuuseum ja enne seda 2021. aastal ülekaalukalt Munchi muuseum.

Arkitekturupproreti vabatahtliku sotsiaalmeedia moderaatori ja blogija Peter Olssoni sõnul on liikumise eesmärgiks muuta arhitektuur inimestele ligipääsetavaks. "Sa võid öelda, et hoone on ilus või kole olemata arhitekt. See on kõigi elukeskkond ning kõigil peaks olema õigus luua oma arvamus ilma mõnitusteta," lisas Olsson. Liikumisel on harud nii Saksamaal, Poolas, Madalmaades, USA-s kui ka Eestis.