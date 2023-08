Hiina tahab piirata laste nutitelefonis veedetud aega kahele tunnile päevas

Hiina Küberruumi Administraator tegi ettepaneku piirata, kui palju lapsed Hiinas võivad iga päev nutitelefonis aega veeta. Regulatsioonil oleks jõustudes negatiivne mõju Hiina tehnoloogiasektori ettevõtetele Tencent (kes toodab muu hulgas arvutimänge) ja ByteDance (Tiktoki ja selle Hiina analoogi Douyini emafirma), vahendas Associated Press.

Ettepaneku kohaselt kehtiks teismelistele vanuses 16–18 kahe tunni piirang nutitelefoni kasutamiseks. Lapsed vanusevahemikus 8–15 saaksid nutitelefonis aega veeta vaid tunni päevas ning nendest nooremad oleksid piiratud 40 minutiga. Samuti tegi sama regulaator ettepaneku mitte lubada enamikku veebiteenuseid lastele kella kümnest õhtul kuueni hommikul.

Erandi saavad need äpid ja teenused, mida Hiina valitsus peab sobilikuks laste füüsilisele ja vaimsele arengule. Hiina veebiregulaator ei täpsustanud, milliseid veebiteenuseid siinkohal mõeldi.

Peking on ka varem püüdnud piirata laste netisõltuvust. 2019. aastal piiras Peking laste veebimängude mänguaega 90 minutile päevas ning kitsendas neid samu regulatsioone 2021. aastal, lubades lastel arvutimänge mängida vaid tunni päevas, kui see päev on reede, nädalavahetus või riigipüha.

Hiina Küberruumi administraatori ettepanekud ootavad avalikku tagasisidet 2. septembrini, kuid amet ei täpsustanud, millal uued reeglid jõustuvad.