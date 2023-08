Briti keskpank tõstis hinnakasvu ohjeldamiseks taas baasintressi

Keskpank teatas istungi järel, et jälgib ka edaspidi tähelepanelikult märke püsiva inflatsioonisurve kohta.

Inflatsioon langes juunis Suurbritannias 7,9 protsendile, mis on endiselt neli korda kõrgem, kui keskpanga eesmärk, kaks protsenti.

The Guardian märkis, et keskpanga otsus, mis lisab laenuvõtjatele taas kord koormust, tehti vaatamata märkidele, et Suurbritannia majanduse taastumine on aeglustunud.

Keskpanga esindaja keeldus neljapäeval toimunud pressikonverentsil spekuleerimast, kas varsti saabub ka hetk, mil baasintressi vähendatakse, öeldes vaid, et intressid võivad liikuda mõlemas suunas.