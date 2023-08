Kaitseliidu Lääne maleva uus pealik on major Kristjan Muld

Lääne malevat asus juhtima major Kristjan Muld, kes on varem teeninud ametikohtadel nii kaitseliidus kui ka kaitseväes.

Muld vahetas välja viimased kolm aastat Lääne maleva pealiku ametit pidanud major Andres Välli, kes läks nüüd peale tegevteenistuse staaži täitumist reservi.

"Ma arvan, et üks suuremaid prioriteete on, et kõikidel malevaliikmetel oleks teada nende kindlad ülesanded; et iga maleva liige teaks, mida ta peab tegema, kes on tema ülem ja et kui midagi toimub, siis jõuaks see kõikide malevaliikmeteni," lausus major Muld.