Reedel jätkub vihmasadu, võib tulla äikest

Reedel liigub madalrõhkkond Botnia lahele, kuid selle serva mööda jõuab meile ikka vihmahooge ja kohati on äikest. Õhtul aga ilm selgineb. Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond veelgi ning meist ida pool asuva kõrgrõhuala mõju tugevneb. Taevas muutub selgemaks ja sajuvõimalus on väga väike.

Öö vastu reedet on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikeseoht. Tuul puhub lõunast 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 17 kraadi.

Hommikul on taevas jätkuvalt laialdaselt pilvine ning mitmel pool sajab hoovihma ja jätkuvalt on ka äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ning termomeeter näitab maksimaalselt 18 kraadi.

Ka päeval on taevas võrdlemisi pilvine. Sajab hoovihma ning kohati on ka äikest. Tuul puhub lõunast ja edelast 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja saame alates 19 kraadist rannikul kuni 23 kraadini Kagu-Eestis.

Õhtul taevas aga selgineb ning vihma võimalus on võrdlemisi väike. Tuul on kagust ja edelast 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 18 kuni 21 kraadi.

Laupäev on üle pika aja esimene päev, kus võib juhtuda, et ei saja mitte kusagil, kuigi üksikud vihmahood on siiski võimalikud. Alates pühapäevast taastub aga jälle harjumuspärane vihma-päikese paaristants.

Pühapäeval ja esmaspäeval jõuab meieni lisaks vihmale korraks ka kuumalaine ning õhutemperatuur tõuseb kuni 31 kraadini. Teisipäeval jaheneb aga õhk järsult ning päevane temperatuurimaksimum jääb 20 kraadi juurde.