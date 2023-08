Trump ei tunnistanud end süüdi 2020. aasta valimistesse sekkumise vandenõus

Trump sisenes Washingtonis Kapitooliumi lähedal asuvasse föderaalkohtusse tagaukse kaudu. Järgnenud istung kestis vaid pool tundi, mille jooksul loeti endisele presidendile ette süüdistus ja keelati juhtumi üksikasju avalikult arutada.

Trump end süüdi ei tunnistanud ja ta lendas kohe tagasi oma New Jersey osariigi golfiklubisse.

Trump ise nimetas esitatud süüdistust tagakiusamiseks. Trumpi sõnul kiusatakse taga inimest, kes juhib küsitlustes märkimisväärselt nii vabariiklaste eelvalimiste kandidaatide kui ka Joe Bideni ees.

"Nii et, kui nad ei suuda võita, siis tuleb mind taga kiusata või süüdi mõista," väitis Trump.

Hiljutise New York Times/Siena küsitlusuuringu kohaselt on toetus Trumpile ja Bidenile võrdne.

Eriprokurör süüdistab Trumpi ametliku juurdluse takistamises ja kolmes erinevas vandenõus, mis on seotud 2020. aasta presidendivalimiste ja 6. jaanuari rahutustega.

Eriprokurör Jack Smith on andnud märku, et ta sooviks kohtuprotsessiga edasi liikuda võimalikult kiiresti, kuid endise presidendi õigusmeeskonna sõnul on neil korralikuks ettevalmistuseks vaja aega.

Erasektorisse suundunud USA endine riigiprokurör Scott Fredericksen kommenteeris kaasust ning tema sõnul keskendub see sisult vandenõule, mille eesmärk oli legitiimsete valimistulemuste tühistamine.

CBS-i õigusanalüütik Rebecca Roiphe sõnas, et Trumpi kaitsjad üritavad väita, et tal oli õigus vaidlustada valimisi, mida tema arvates võltsiti.

Prokuröride ülesanne on tõestada, et endine president üritas toime panna pettuse.

The Wall Street Journal tõi esile, et kuigi Trumpi toetajate jaoks oli tema retoorika valimiste võitmisest julge samm, siis vastaste jaoks oli esitatud süüdistus ammu oodatud vastutuselevõtmine. Tegu on esimese korraga USA ajaloos, kui riigi presidenti on ametlikult süüdistatud võimu rahumeelse üleandmise takistamises oma järglasele presidendiametis.

Lisaks valimistulemuse tühistamise vandenõu süüdistusele ootavad endist presidenti järgmisel aastal ees veel kaks kohtuprotsessi.

Trump on saanud viimase nelja kuu jooksul kolm kriminaalsüüdistust.

Ühes eraldiseisvas kohtuprotsessis süüdistatakse endist presidenti salastatud valitsusdokumentide ebaõiges hoiustamises oma Florida Mar-a-Lago kodus ning samuti föderaalvalitsuse takistamises, kui neid dokumente üritati ära tuua. Samuti süüdistatakse Trumpi New Yorgis vaikimisraha maksmises pornostaarile Stormy Danielsile enne 2016. aasta presidendivalimisi. Lisaks sellele uuritakse Trumpi valimistesse sekkumist ka Georgia osariigis.

USA ametis olev president Joe Biden ei ole viimast süüdistust Trumpi vastu ametlikult kommenteerinud.