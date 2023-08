Meelelahutusürituste piletite õitsval järelturul on lihtne petta saada

Festivalide ja kontsertide piletite järelmüük on aina populaarsem. Seda näitavad kümnete tuhandete liikmetega Facebooki grupid, mis on just piletitega äritsemiseks loodud.

"Viimase kolme-nelja aasta jooksul on neid nii palju. Alati müüakse hästi palju järelturul," ütles Pärnus toimuva festivali Beach Grind üks korraldajatest Kaarel Sein.

Seina sõnul tuleb igal aastal ette juhtumeid, kus inimene hakkab oma järelmüügist ostetud piletiga festivalialale sisenema, kuid tuleb välja, et tegu on võltsinguga.

"On ju igasuguseid oportuniste. Ilusat lugu oskab sulle igaüks rääkida. Paratamatult on päris palju selliseid petupileteid ka."

Viljandi pärimusmuusika festivali külastas tänavu rekordarv inimesi, ligi 25 000. Sealse piletimüügikorralduse juhi Anu Rannu hinnangul kahaneb järelturul müüdavate folgipiletite hulk iga aastaga.

"Võib-olla inimesed, kes on otsustanud festivalist osa võtta, üldse võib-olla kultuurisündmustest, ka teevad järjest teadlikumalt selle otsuse. Tõesti, kui juhtub midagi, siis loobutakse sellest varem ostetud festivali pääsmest," rääkis Rannu.

Samas jõudsid tänavu mitu Viljandi folgi pileti juhtumit ka politseisse. Nimelt müüdi ühes Tartu Facebooki grupis festivalipääsmeid väga soodsalt, kuid pärast raha ülekandmist ei saabunud pilet ostjale.

"On ju võimalik küsida alati sellised testküsimusi, et kunas on ostetud ja kust on ostetud ja mis hinnaga osteti. Tegelikult, kui sa oled eelnevalt selle info endale selgeks teinud, mis hindadega festivalipassid müügis on olnud, siis need on need kontrollküsimused," õpetas Rannu.

Beach Grindi korraldaja Kaarel Seina sõnul on ka juba Eestis arendamisel kolme osapoolega järelmüügivõimalused, kus on siis nii müüja, ostja kui ka korraldaja, kes pileti valideerib. Lisaks pooldab Sein piletite nimelist isikustamist, kuid see teeb kasutajale lihtsa keskkonna loomise keerulisemaks.

"See on kindlasti piletimüüjale väga tülikas tegevus, et kõiki neid päringuid vastu võtta ja nimesid muuta. Aga võib-olla siis mingisugune piletimüügi keskkond, kus piletiostja saab ise muuta seda nime," ütles Sein.

Piletimüügijuht Anu Rannu aga Viljandi folgil isikustatud pileteid ei näe.

"Viljandi pärimusmuusika festivali publiku käitumist tunnetades ma arvan, et praegu veel oleks see nende jaoks liiga ahistav. See tekitaks nii palju halduskoormust."

Ligi 30 000 liikmega Facebooki grupi Ürituste Piletite Ost/Müük looja ja administraatori Kevin Jurkatami sõnul peab ta vahel iga päev grupist pettureid eemaldama.

"Ma olen märganud küll, et tavaliselt need probleemsed kasutajad ongi profiili alles teinud umbes paar päeva tagasi, mingisuguse suvalise nimega, profiilipilti ei ole ja nii edasi. Sihukestelt ilmselt ei tohiks osta," rõhutas Jurkatam.

Teise sarnase Facebooki grupi Ürituste piletid Ost/Müük (Osta/müü/vaheta) looja Ulla Lass asutas selle küll enda soovist leida kontserdipilet, kuid leiab, et ühtset kontrollitud järelmüügi platvormi oleks siiski tarvis. Jurkatam nõustub, kuid märgib, et paljud eelistavad just kiiret ja mugavat käest kätte kauplemist.