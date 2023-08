Kasahstan tahab kriminaliseerida pruudiröövi

Kasahstani inimõiguste voliniku kantselei teatas reedel, et teeb ettepaneku lisada Kasahstani kriminaalkoodeksisse eraldi pruudiröövi artikkel, vahendas Interfax. Inimõiguste kantselei hinnangul oleks sel ennetav mõju, mis võimaldaks vähendada naistevastast kuritegevust.

Lisaks uuele artiklile tahetakse olemasolevast seadusest võtta välja lause, mille kohaselt vabastatakse inimröövi läbi viinud inimene kriminaalvastutusest ohvri vabatahtliku vabastamise korral. Kasahstani inimõiguste kantselei ettepanekut toetas riigi prokuratuur.

Kasahstanis, eriti riigi lõunaosas, on jätkuvalt levinud tüdrukute inimrööv eesmärgiga nendega abielluda. Kohati on see viinud naiste alandamise, ebaseadusliku vangistuse ning isegi enesetappudeni. Kasahstanis on alates 2019. aastast algatatud 214 kriminaalasja inimröövide tõttu, kuid seni pole ametlik statistika eristanud kui paljud neist olid pruudiröövid.