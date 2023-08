Orkaan Doksuri põhjustas Hiinas viimase 140 aasta suurimad üleujutused

Doksuri põhjustatud vihmasadu tabas Hiina kõige rahvarohkemat Hebei provintsi ning pealinna Pekingit selle lähistel eelmisel nädalavahetusel. Kõva vihm tõi ulatuslikud uputused, ujutas üle maanteed ning kandis minema sillad. Vähemalt 22 inimest hukkus, kahju lõplik ulatus ei ole veel selge.

"Olukord siin on palju hullem, kui ma arvasin. Ma olin Cangzhous, kui nägin videot uputusest. Ma ei oodanud, et siin rusu nii palju on. Ma tulin tagasi, et ise näha. Uputus on halastamatu, aga inimestel on soojus südames. Me anname endast parima, et kõik see praht ära koristada nii kiiresti kui võimalik, et inimesed saaks koju tagasi tulla ja oma eluga jätkata. Teen mis saan, et aidata," rääkis Pekingi elanik He Haidi.

Hiina ametivõimudele käis erakordselt suur hulk vett üle jõu. Veehoidlad ning jõed voolasid üle kallaste. Hiina suunas suure hulga tulvaveest ümber järvedesse, märgaladele, aga ka põllumaadele ning elamurajoonidesse. Ühe ametniku kinnitusel suunati Pekingi päästmiseks tulvaveed Hebei piirkonda, mis vihastas provintsi elanikke. Miks peab ohverdama Hebei Pekingi kaitsmiseks, kirjutasid kohalikud.

Hiina riigimeedia sõnul ei ole see samas tulvatõrjest tõetruu kirjeldus.

"Pärast tulva saabumist on ametivõimud kasutanud veehoidlaid, et tulvavett takistada ning vähendada survet allavoolu jäävale tulvatõrjele. Kõik 155 suurt ning keskmist veehoidlad Haihe jõgikonnas on kasutusel võetud. Nendest 79 on Peking-Tianjin-Hebei piirkonnas, kus vihmasadu on kõige kõvem. Veehoidlad on mahutanud 2,4 miljardit kuupmeetrit tulvavett, vähendades nii survet allavoolu jäävatele aladele," lausus Hiina veeressursside ministeeriumi ametnik Yang Guang.

Kliimateadlased hoiatavad, et kliimamuutuste tõttu tabavad Aasiat üha tihedamini üha rängemad tormid.