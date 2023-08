Sügisel võivad lõunapoolsed maakonnaliinid hakata sõitma üle Läti piiri

Pärnumaa ühistranspordikeskus koos Kagu-Eesti, Valgamaa ja Viljandimaa ühistranspordikeskusega on juba ligi kolm aastat nuputanud, kuidas rahuldada piiriäärsete alade elanike sõiduvajadust, kelle lähim tõmbekeskus asub Lätis.

Mõistagi arutati teemat Läti vastavate institutsioonidega ja ühiselt saigi saadetud rahastustaotlus. Interreg-programmist saadud 300 000 eurole lisandub veel 75 000-eurone omaosalus.

"Selle projekti elluviimise esimene samm on piiriülese ühistranspordi korraldamise strateegia ja tegevuskava väljatöötamine koostöös Läti poolega. Seejärel avada katseliselt bussiliinid, et selgitada välja, milline on sõiduvajadus, milline on kasutatavus, millised sõiduplaanid, millised asulad võiksid olla hõlmatud selle bussiühendusega," rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

"Aktuaalne kaamera" käis möödunud aasta veebruaris Lätis, et uurida, kuidas sealsed omavalitsused sellisesse plaani suhtuvad.

"Oleme väga rahul, et meie poole pöördusid Eesti kolleegid. Ja Limbaži omavalitsuse juhtkonna arvates on see väga kasulik ja oleme selle poolt, et see teoks teha," ütles Limbaži omavalitsusjuhi asetäitja Maris Blaunieks.

Kärpuki sõnul pole tavapärane, et siseriiklike seaduste alusel tegutsevad ühistranspordikeskused hakkavad piiriüleseid bussiühendusi korraldama. Seetõttu on pöördutud kliimaministeeriumi ja regionaalministeeriumi poole, et saada volitused sellise ühistranspordi korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks.

"Ma väga kiidan selliseid ettevõtmisi. Kus on nõudlus, seal on hea, kui me suudame pakkumise ka tekitada. Praegu piiriülene koostöö nii kohalikus vaates kui ka tegelikult riigi vaates on kindlasti oluline. Meie ministeeriumi poolt igal juhul on tugi olemas ja oleme sellel teemal ka juba suhelnud," ütles regionaalminister Madis Kallas.