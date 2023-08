Üleujutused ja maalihked on nõudnud Sloveenias kolme inimese elu

Sloveenia kesk- ja kirdeosas on paduvihmast põhjustatud üleujutused ja maalihked lõiganud välismaailmast ära mitu küla ning tõkestanud liikluse, kolm inimest on surma saanud.

Ljubljanas, Mariboris ja Celjes kaikusid sireenid, hoiatades elanikke tulvavee eest. Keskkonnaamet andis öösel alanud vihmasaju tõttu välja kõrgeima, punase taseme hoiatuse.

"Viimase 24 tunni jooksul on ilmaga seotud õnnetustes surma saanud kolm inimest," ütles politsei pressiesindaja Maja Adlešič.

Kranji lähedal mägedes leiti surnuna kaks tormi kätte jäänud Hollandi turisti ja üleujutatud alal Kamnikis sai surma üks naine.

Adlešiči sõnul said hollandlased ilmselt surma äikselöögist. Ta ütles, et juhtumi üksikasju veel uuritakse.

"Olukord on tõsine," ütles kaitseminister Marjan Šarec ajakirjanikele. Sõjavägi on päästetöödega liitunud ning tuletõrjujad aitavad õnnetuspiirkondades elanikke, lisas ta.

Minister kutsus inimesi jääma koju ning vältima kuhugi sõitmist.

President Nataša Pirc Musar avaldas hukkunute omastele kaastunnet. Peaminister Robert Golob katkestas oma suvepuhkuse.

Ljubljanat riigi põhjaosaga ühendav maantee tuli sulgeda, sest jõed tungisid üle kallaste ning purustasid sildu ja maju, edastas uudisteportaal N1 Info.

Austriaga külgnevas Koroska piirkonnas on tulvaveed viinud rivist välja mitu silda ja maanteed.

Kohalikud võimud palusid Austria valitsusel olla valmis vajaduse korral võtma vastu haiglaravi vajavaid sloveene.

Umbes 16 000 majapidamist on elektrita.

Sloveenia loodeosas Gorenjska piirkonnas teatati maalihetest. Kohalik tsiviilkaitse ülem Klemen Smid ütles, et "kogu Gorenjska on vee all".

Skofja Loka linna ümbruses on üle saja hoone üle ujutatud ning maalihked ähvardavad tekitada veelgi rohkem kahju.

Viimase 12 tunni jooksul on üle riigi registreeritud üle tuhande äärmusliku ilmaga seotud vahejuhtumi, teatas tsiviilkaitseamet.