Mürgistusteabekeskuse konsultant Ruth Kastanje ütles, et iga päev tuleb keskusse kolme neli kõnet, mis on seotud seente söömisega. Ta rõhutas, et kõik Eestis kasvavatest seentest tekkivad mürgitused on ravitavad ja seetõttu pole viimastel aastatel esinenud ka surmajuhtumeid.