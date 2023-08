Nädal lõpeb sooja ja niiske ilmaga

Pühapäeva öösel pilvisus Eestis tiheneb. Vihmasadu liigub Lõuna-Eestist põhja poole. On äikest ning sajuhood võivad kohati tugevad olla. Sekka võib tulla ka rahet. Öö hakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, mis pärast keskööd idakaarde pöördub ja tugevneb. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves, vaid Kagu-Eestis on oodata vahelduvat pilvisust. Mitmel pool sajab äikesevihma. Kohati on sadu tugev ning sekka võib tulla rahet. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Äikese ajal võib esineda ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on oodata 15 kuni 20 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sekka ka rahet ning sadu võib kohati intensiivne olla. Esineb äikest. Puhub idakaare tuul 5 kuni 11, saartel ja põhjarannikul ka kirdetuul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb kohati 30 kraadini, kuid tuulepealsel rannikul võib 22 kraadi juurde jääda.

Õhtul sajuhood lakkavad ja pilvisus hõreneb. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 8, saartel ja põhjarannikul 6 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24, Lõuna-Eestis kuni 27 kraadi.

Esmaspäeva ennelõunal on pilvisus vähene ja ilm sajuta, pärastlõunal on vahelduv pilvisus ning kohati sajab intensiivset äikesevihma. Sooja on 25 kuni 31 kraadi.

Teisipäevast alates toimub temperatuuri järsk langus ehk sooja on keskmiselt vaid 17, kolmapäeval ja neljapäeval 19 kraadi. Sajab ikka hoovihma ning kolmapäeval võib tulla ka äikest.