Zelenski nimetas Kupjanski vereülekandekeskuse pommitamist sõjakuriteoks

Oluline 6. augustil kell 8.50:

- Kupjanski vereülekandekeskuse pommitamises said tsiviilelanikud surma ja vigastada.

ISW: Venemaa röövib jätkuvalt ukraina lapsi

Venemaa ametnikud jätkavad suvepuhkuste ettekäändel Ukraina laste röövimist ja transportimist Venemaa okupeeritud aladelt Venemaale, kirjutas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma värskes raportis.

Ukraina laste niinimetatud "varastatud põlvkond" adopteeritakse tavaliselt Vene perekondadesse ja neile tehakse ajupesu Venemaa propagandaga, võttes nad ära elavatelt sugulastelt.

Ukraina laste väljasaatmine Venemaa territooriumile on sõjakuritegu ja kujutab endast genotsiidi vastavalt ühele viiest ÜRO genotsiidikonventsioonis antud määratlusest.

17. märtsil 2023 andis Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) välja Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamismääruse.

Zelenski: metsalised hävitavad kõike

Vene väed ründasid laupäeva hilisõhtul juhitava õhupommiga Harkivi oblastis Kupjanski linna, tappes ja haavates tsiviilelanikke, teatas president Volodõmõr Zelenski Telegramis.

Ta ei esitanud Kupjanski vereülekandekeskuse rünnakus hukkunute täpset arvu. Ta ütles, et tuletõrjujad tegelevad Kupjanskis põlengu kustutamisega.

"See sõjakuritegu ütleb Venemaa agressiooni kohta kõik," ütles Zelenski. "Metsalised, kes hävitavad kõike, mis võimaldab meil elada."

Alates päevast, kui Ukraina vabastas 2022. aasta septembris osad piirkonnad Harkivi oblastist, sealhulgas Kupjanski, on Vene väed jätkanud piirkonna regulaarset pommitamist, mis seab ohtu tsiviilisikud.

Vereülekandekeskuse ründamist kommenteeris Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Venemaa lasi sel laupäeval Ukraina pihta järjekordsed raketid. Venemaa ei peatu enne, kui ta peatatakse. Ülemaailmne üldsus peab keskenduma õiglase ja kestva rahu jõustamisele: Ukraina relvastamisele, sealhulgas F-16-ga," kirjutas Kuleba Twitteris.

Kuleba on varem öelnud, et F-16 on Ukraina jaoks vajalikud oma õhuruumi ja viljakoridore kaitsmiseks.

Raport: Venemaa keskendub Ukraina edenemise tõrjele

Ukraina on tõrjunud Venemaa pealetungi Robotõne küla lähedal Zaporižžja oblastis, umbes 20 kilomeetrit Orihhivist lõunas, teatas peastaap laupäevaõhtusel briifingul.

Raporti kohaselt keskendub Venemaa oma põhilised jõupingutused sellele, et takistada Ukraina edenemist rindejoonel.

Vene väed üritasid ka tagasi vallutada positsioone Staromaiorske piirkonnas, mille Ukraina oli vabastanud Donetski oblasti lõunaosas, teatas kindralstaap. Ukraina sõjaväelased teatasid Staromaiorske küla vabastamisest 27. juulil.

Veel põhja pool tõrjuti kindralstaabi teatel ka Venemaa pealetung Lõmani suunas. Raport on vastuolus Venemaa kaitseministeeriumi 5. augusti avaldusega, et selle väed vallutasid tagasi Luganski oblastis Novoselivske küla.

Luganski oblasti sõjaväevalitsuse teatel vabastasid Ukraina väed 2022. aasta detsembris Harkivi oblasti piiri lähedal asuva küla.