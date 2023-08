Poola lõpetas naftatoru lekke tõttu Venemaalt saabuva nafta tarned

Poola võrguoperaator Pern teatas, et peatas lekke tõttu Družba naftatorust nafta pumpamise, naftatarned peaksid jätkuma teisipäeval.

Toruleke avastati Poola keskosas. Mis selle põhjustas, Pern ei öelnud. Alates mullu veebruarist, kui Venemaa Ukrainasse tungis, on toimunud mitmeid rünnakuid Vene naftat ja gaasi tarnivate torustike vastu.

Perni sõnul avastati sektsioonist, kus peatorus transporditakse merelt toodud toornaftat lääneriikidesse. "Parandustööd on käimas. Eeldatav pumpamise taastamise aeg on teisipäev," teatas ettevõte.

Pern ei öelnud, milline võib olla mõnepäevaste parandustööde tagajärg Saksamaale. Saksamaa majandusministeeriumist märgiti, et ollakse kontaktis Ida-Saksamaal asuvate naftarafineerimistehastega ning et varustuskindlus on tagatud.